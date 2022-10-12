رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين

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وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر على مدار يومين. وكان في استقباله، بمطار "هواري بومدين" بالعاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد.