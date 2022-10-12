300 شركة تشارك في معرض مستقبل الإعلام على هامش مهرجان الإذاعة والتلفزيون بالسعودية

تشارك أكثر من 300 شركة عربية وإقليمية وعالمية في معرض "مستقبل الإعلام" المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكّل".

وذكر بيان لإدارة المهرجان إن مشاركة هذه الشركات؛ تأتي انطلاقًا من حرصها الكبير على التواجد بهذا المحفل الإعلامي؛ لما يُشكّله من فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنية في العمل الإذاعي والتلفزيوني.

وتقدم الشركات تقديم أحدث الإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية من مسلسلات درامية وأشرطة ومنوعات وبرامج، إلى جانب أحدث المعدات والوسائط الحديثة وأجهزة الإضاءة والتسجيل الصوتي وكاميرات التصوير ومعدات الإنتاج بشكل يمكّن الزائرين من مواكبة آخر التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة الفرصة لِلِقاءات مثمرة مع المنتجين العرب، والارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة، وتعزيز الصِّلات بين المبدعين في الوطن العربي والعالم، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في هذه الدول، وتنشيط حركة تسويق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بين الجهات المشاركة في المهرجان.