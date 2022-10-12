 كلوب بروج رابع المتأهلين إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 9:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

كلوب بروج رابع المتأهلين إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:05 م

تأهل فريق كلوب بروج البلجيكي إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيًا مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة كلوب بروج و أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر لاعبو أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن دون خطورة تُذكر على سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق كلوب بروج رصيده للنقطة 10 في صدارة المجموعة الثانية، فيما وصل رصيد الروخي بلانكوس إلى النقطة 4 في المركز الثاني.

يُعد فريق كلوب بروج ثالث الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، حيث تأهل سلفًا فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك