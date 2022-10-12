كلوب بروج رابع المتأهلين إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق كلوب بروج البلجيكي إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيًا مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة كلوب بروج و أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر لاعبو أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن دون خطورة تُذكر على سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق كلوب بروج رصيده للنقطة 10 في صدارة المجموعة الثانية، فيما وصل رصيد الروخي بلانكوس إلى النقطة 4 في المركز الثاني.

يُعد فريق كلوب بروج ثالث الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، حيث تأهل سلفًا فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني.