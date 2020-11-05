الاتحاد الأوروبي يُشيد بإجراء الانتخابات البرلمانية بمملكة ليسوتو في جو سلمي ومنظم

أشاد الاتحاد الأوروبي بانتخابات الجمعية الوطنية "البرلمانية" التي أجرتها مملكة ليسوتو .. مؤكدًا أنها تمت بشكل جيد وفي جو سلمي ومنظم.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بعد صدور بيان بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية التي انتشرت في البلد الواقع بجنوب أفريقيا، استجابًة لمطلبه، لإجراء تقييم مستقل ونزيه لجميع جوانب العملية الانتخابية.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن البيان التمهيدي الذي قدمه كبير المراقبين الأوروبيين إجنازيو كوراو في ماسيرو أشار إلى أن انتخابات الجمعية الوطنية تمت بشكل جيد وأجريت في جو سلمي لكنها عانت من بعض أوجه القصور المالية وعدم اليقين القانوني وعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين.. مؤكدا أنه لا تزال هناك مراحل حرجة من العملية الانتخابية.

وأضاف أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي ستراقب التطورات التي أعقبت الانتخابات وستبقى في البلاد حتى اكتمال العملية الانتخابية لتقوم بعد ذلك بتحليل جميع النتائج ذات الصلة بشكل كامل ونشر تقريرها النهائي وتقديم توصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لمملكة ليسوتو في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والمطلوبة لتطوير مؤسسات قوية وديمقراطية وشاملة لضمان مستقبل سلمي ومزدهر لجميع شعوبها // بحسب ما جاء في ختام البيان//.