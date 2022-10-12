زاخاروفا: العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا لن تمر دون رد مناسب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن عقوبات اليابان "غير القانونية الجديدة ضد روسيا" لن تمر دون رد مناسب من جانب موسكو.

وقالت المتحدثة -في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن اليابان التي تتبع بلا شك المسار الغربي المناهض لروسيا فرضت عقوبات جديدة أحادية الجانب وغير قانونية ضد بلدنا، تشمل حظر استيراد المواد المتعلقة بإنتاج أسلحة كيماوية إلى روسيا".

وأضافت أن عبثية الموقف تتفاقم نظرا لحقيقة "أن اليابان لم تأسف أبدًا عن تجاربها الإجرامية خلال الحرب العالمية الثانية عندما استخدمت أسلحة بكتريولوجية وكيميائية، تحت مظلة الوحدة 731"، وهي وحدة أبحاث وتطوير حرب كيميائية وحرب بيولوجية سرية في جيش اليابان الإمبراطوري خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وأكدت أن "هذه الخطوة غير الودية من جانب إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مثل جميع الخطوات السابقة، لن تمر دون رد مناسب".

يُشار إلى أنه في 7 أكتوبر الجاري، دخلت العقوبات المناهضة لروسيا حيز التنفيذ في اليابان فيما يتعلق بقرار الحكومة في 26 سبتمبر الماضي بفرض حظر على شحنات البضائع المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى الاتحاد الروسي.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.