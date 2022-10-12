وزير الخارجية التونسي يبحث مع المبعوث الصيني الخاص آفاق القمة العربية الصينية الأولى

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع المبعوث الصيني الخاص سفير المنتدى العربي الصيني "لي شان"، آفاق القمة العربية الصينية الأولى بالمملكة العربية السعودية، والمقرر انعقادها في التاسع من ديسمبر المقبل .

وذكر بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول العلاقات العربية الصينية، وسبل تعزيزها وتنويع مجالاتها، مشيرا إلى أن الوزير الجرندي رحب بعقد القمة، وأكد أن بلاده تعتزم العمل من أجل نجاحها.

وشدد الوزير التونسي على أهمية أن تساهم هذه القمة في تطوير التعاون العربي الصيني في مختلف القطاعات.

وعلى صعيد العلاقات التونسية الصينية، أعرب الجرندي عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مجددا شكره للسلطات الصينية على دعمها لتونس لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، ولاسيما من خلال تمكينها من اللقاحات والمستلزمات الطبية.

وثمن الوزير التونسي تمويل الصين لعدد من المشروعات التنموية في تونس، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين بالجانبين.

من جانبه، نوه المبعوث الصيني بعراقة وتميز العلاقات التونسية الصينية، مؤكدا حرص بلاده على المزيد من التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تونس.