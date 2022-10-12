ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل -وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 799.9، مقابل 787.5 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 414، وقبل شهر 216.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 136 ألفا و748 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 133 ألفا و532 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 199 حالة، مقابل 128 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 34 مليونا و257 ألفا و916 شخصا.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.