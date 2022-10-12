السجن 3 أعوام لمتهمة بالتهرب من سداد 815 آلف جنيه ضرائب في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، الثلاثاء، "ل.ن.و"، صاحبة مطاعم وكافيتريات، بالسجن لمدة 3 أعوام "غيابيًا"، وتغريمه ماليًا 5 آلاف جنيه، وسداد المبالغ المستحقة عليها وقدها 815 آلفا و186 جنيهًا؛ لاتهامها بالتهرب الضريبي.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 18547 لسنة 2021 جنايات أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة التهرب الضريبي، حول قيام سيدة بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها.

وجاء بتحقيقات نيابة التهرب الضريبي، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمة ببيع سلعًا دون الإقرار عنها بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تهربت من أداء تلك الضريبة وهو ما اوضحه تقرير فحص المأمورية المختصة، وتقرير اللجنة الداخلية والثابت منه وجود تعاملات للمتهمة لم تقر عنها والتي تستحق عليها ضريبة قيمة مضافة قدرت بمبلغ 815 آلفا و186 جنيهًا.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة وبعرضه على نيابة التهرب الضريبي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه المتهمة حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، عبد المعطي محمد هاشم، وأمير مجدي منير، وسكرتير الجنايات، إبراهيم غريب.