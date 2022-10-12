نقيب الزراعيين: الإعلام الدولي يتحدث عن نموذج مصر التطبيقي في أشجار المانجروف

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الإعلام الدولي يتحدث عن النموذج التطبيقي الذي نفذته مصر في أشجار المانجروف.

وأضاف سيد خليفة - في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم /الثلاثاء/ - أنه قد تم دراسة الأنشطة المختلفة للمانجروف وهو كنز ثمين لأنه يتحمل الملوحة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الدولية أشادت بدور مصر في الحفاظ على البيئة.

وأعرب نقيب الزراعيين عن أمله في أن يتم عرض تجربة أشجار المانجروف في قمة المناخ.

وشدد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، على أن أشجار المانجروف كنز وراثي لمواجهة التغيرات المناخية.