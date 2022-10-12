مريم مصطفى: أنا لاعبة في الزمالك ووقعت للأهلي على عقد «فاضي»

قالت مريم مصطفى لاعبة الأهلي المنتقلة للزمالك أنها حاليا لاعبة بنادي الزمالك.

وأضافت في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "أتمنى أن المسئولين يحكموا ضمائرهم ويلبوا رغبتي اني انضم لصفوف نادي الزمالك، نحن في عصر احتراف، ولا أفهم حتى الآن سبب عدم انتقالي إلى الزمالك.

وأضافت: "المشكلة بدأت في معسكر بطولة إفريقيا في شهر 5 الماضي، كان في مشاكل وتم تغيير مدير النشاط الرياضي، والجمهور طالب بالتجديد لنا، والمسؤولون طلبوا نقعد يكون في اتفاق مبدئي للتجديد ويبقى في جلسة أخرى للتجديد فقط من أجل السوشيال ميديا".

وتابعت: "كانت هناك مشاكل في النادي، وطالبونا بتوقيع عقود مبدئية من أجل التجديد وأنا بنت الأهلي وذلك الحديث.

واكدت: "لا أنكر توقيعي ولكن أطعن بالتزوير على صلب العقد. ووقعت على ورقة مستحقات ولم أحصل عليها حتى الآن.

وواصلت: "عقدي الذي وقعت عليه بدون اي شروط جزائية وفاضي تماما وقلت "علشان خاطر الأهلي" انا مضيت واتفقنا، كان في ورقة مستحقات مضيت عليها ومعرفش عنها حاجة لحد دلوقتي

وكشفت: "اتقالي هنعمل قعدة تاني ومحصلش اي عقدات، لما رجعت من تونس اتكلمنا مع مسئولي الأهلي اننا عاوزين العقد قالوا عقد ايه الي عاوزينه انتوا مش واثقين فينا؟ احنا عاوزين نعرف هي مضت على ايه.

وأتم: "قالوا لي كابتن محمود الخطيب أخد العقد في العربية معه واتقالنا كدة من خالد العوضي مدير النشاط الرياضي".