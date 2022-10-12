 أمريكا تمنح فايزر وموديرنا تصريحا لتقديم لقاحات أوميكرون للأطفال من 5 سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تمنح فايزر وموديرنا تصريحا لتقديم لقاحات أوميكرون للأطفال من 5 سنوات

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:02 م

حصلت شركتا فايزر وموديرنا الأمريكيتان، وهما شركتا تصنيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، على تصريح تنظيمي أمريكي لاستخدام لقاحاتهما المعززة المضادة لأوميكرون للأطفال من سن الخامسة فيما فوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم منح لقاح موديرنا تصريحا للاستخدام بعد شهرين على الأقل من الانتهاء من التطعيم الأساسي أو التطعيم المعزز للأطفال بداية من سن ست سنوات، وفقا لبيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويمكن إعطاء جرعة من لقاح فايزر بعد شهرين على الأقل من التطعيم الأولي أو التطعيم المعزز للأطفال من سن الخامسة فما فوق .

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