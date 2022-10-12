10 آلاف مشجع في مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري على ستاد السلام

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الاربعاء، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، نجح في الوصول مع الجهات الأمنية لاتفاق بزيادة عدد الجماهير في مباراة الاتحاد المنستيري.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل، أمام الاتحاد المنستيري، على ستاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون سبورت:" الأهلي نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع مباراة الاتحاد المنستيري في ستاد السلام".

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب خارج ملعبه، بهدف دون رد، سجله محمد عبدالمنعم في الوقت القاتل، باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات في تونس.