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الإصابة تبعد دورش عن صفوف أوجسبورج الألماني حتى نهاية العام

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:53 ص

أعلن نادي أوجسبورج الألماني، أن لاعب وسطه نيكلاس دورش تعرض لكسر أخر في القدم، مما سيؤجل عودته إلى الملاعب حتى العام المقبل.

وذكر أوجسبورج في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن دورش تعرض للإصابة أثناء المشاركة مع اللاعبين الاحتياطيين بالفريق الأسبوع الماضي، وسيخضع لجراحة اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان: "أنباء مؤسفة، نيكلاس دورش تعرض لكسر في مشط القدم وسيغيب حتى نهاية العام".

وتعرض دورش لكسر في مشط القدم خلال فترة الإعداد للموسم الحالي ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم، علما بأنه عاد للتدريبات قبل أسابيع قليلة.


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