الفلبين ترفع مستوى التحذير من ثوران بركان جبل بولوسان

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأربعاء، رفع مستوى التحذير من ثوران بركان جبل "بولوسان" بمقاطعة "سورسوجون" لرصد قدر من الاضطراب في نشاطه.

وأوضحت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات رفعت التحذير من المستوى صفر إلى المستوى الأول بعد تسجيل 126 هزة بركانية ضعيفة وسطحية منذ أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى تسجيل اضطرابات أخرى، منها تشوه الأرض وزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون البركاني وانبعاثات الروائح الكبريتية.

ووفق مستوى التحذير الحالي، يُمنع المواطنون من الاقتراب من الجبل على مسافة أربعة كيلومترات ، فيما يجب توخي الحذر على بعد كيلومترين إضافيين.

من جانبه، طمأن الرئيس فرديناند ماركوس الابن، المواطنين من أن جميع وكالات الطوارئ والسلطات المعنية على قدر من التأهب والقدرة على ضمان سلامة وأمن المواطنين.