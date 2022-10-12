5 طرق فعالة للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام

تعد إدارة النظام الغذائي، أحد أكبر العوامل لفقدان الوزن، وذلك عن طريق عدم الاستسلام للرغبة في تناول الآيس كريم بعد العشاء أو المعكرونة والجبن في المقهى، لكن الحديث عن ذلك أسهل من الفعل، فبعض الناس قادرون بشجاعة على التعامل مع رغباتهم الشديدة لمدة 3-4 أيام، ويفشلون في اليوم التالي عندما يواجهون وجبة من الطعام المفضل لديهم.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول بعض الطرق الفعالة للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

* تعرف على رغباتك الشديدة

غالبًا ما تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليست بهذه البساطة التي نعتقدها، ففي بعض الأحيان تكون مدفوعة باحتياجات عاطفية أو محفزات أخرى يتعلمها الجسم، حيث يميل الكثير من الناس إلى الجري نحو الطعام عندما يكونون سعداء جدًا أو حزينين جدًا أو حتى يشعرون بالملل، وهذا بسبب علاقاتهم غير الصحية بالطعام ومشاعرهم.

* امنح نفسك بعض الوقت للاختيار

قد يكون من الصعب بعض الشيء إتقان هذه التقنية، ولكن بمجرد أن تكون قادرًا على التفكير في طريقة تناول الطعام أو عدم تناول الطعام، فلن تشعر بعد الآن بالخروج عن السيطرة، وستتناول الطعام بوعي، وذلك عن طريق التوقف لحظة والتفكير في إذا كان هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها التعامل مع هذه الرغبة.

* انتبه لجسمك

قد يحاول الجسم نقل إشارات صحية في شكل اشتهاء الطعام، على سبيل المثال أثناء انقطاع الطمث، تواجه أجسام بعض النساء صعوبة أكبر في معالجة السكر، لذلك عندما تجد نفسك ترغب في تناول السكريات، فقد تكون هذه طريقة للجسم عن احتياج السكر، وبالمثل في حالة نقص الحديد، قد يكون لدى الأشخاص الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل لحم البقر.

* إدارة الإجهاد

وجدت دراسة أجريت عام 2015 على 619 شخصًا أن الإجهاد المزمن أثر بشكل كبير ومباشر على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وقد يكون هذا لأن التوتر المزمن يمكن أن يضر بمستويات الهرمونات المتعلقة بالتحكم في الشهية.

ولإصلاح هذه المشكلة يجب أن تكون مستعدًا بطرق بديلة للتخلص من التوتر في المرة القادمة التي تشعر فيها بالضغط، والتخلص من طلب الوجبات السريعة وبدلا من ذلك يمكن الذهاب في نزهة على الأقدام، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو ربما خطط للقيام ببعض الأنشطة الممتعة في المساء.

* احصل على قسط كافٍ من النوم

ربطت دراسة أجريت عام 2019 على 256 طفلا ومراهقًا بين قلة النوم مع زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وربطت دراسة أخرى شملت 24 امرأة بين الحرمان من النوم بزيادة الجوع والرغبة الشديدة، حيث يمكن أن تؤثر قلة النوم على القشرة الأمامية واللوزة الدماغية؛ ما قد يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الشهية والغنية بالسعرات الحرارية.