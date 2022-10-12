امتلاء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة تقارب 95%

على الرغم من توقف واردات الغاز من روسيا، تمكنت ألمانيا من الاستمرار في ملء مرافق تخزين الغاز لديها.



وبحسب بيانات مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) على الإنترنت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ارتفع مستوى الملء في غضون 24 ساعة بنسبة 0.23 نقطة مئوية إلى 94.67%.



وتقترب ألمانيا بذلك من تحقيق هدف ملء 95% من سعة المرافق قبل موعده المحدد في الأول من نوفمبر المقبل.



وتتوافق كمية الغاز المخزنة في هذا المستوى تقريبا مع الاستهلاك العام في يناير وفبراير 2022. ومع ذلك ينص المرسوم الخاص بهذا الشأن على أن كل منشأة تخزين يجب أن تمتلء بنسبة 95%، إلا أن هذا ليس هو الحال، حيث إن بعض المرافق امتلأت فوق هذه النسبة، بينما البعض الآخر لا يزال أدناها.



وتعتبر صهاريج تخزين الغاز الكاملة مهمة حتى يحصل الاقتصاد الألماني والسلطات والأسر على طاقة كافية في موسم التدفئة. ومع ذلك فإن احتياطيات الغاز لن تكون كافية لتغطية الطلب. لذلك تؤكد الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات مرارا على ضرورة خفض استهلاك الغاز سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين العاديين.



وتشتري ألمانيا الغاز من السوق العالمية بأسعار مرتفعة نسبيا استعدادا لفصلي الخريف والشتاء.



وتعوض منشآت التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نوعا من نظام عزل لسوق الغاز. وعادة ما يتم ملؤها جيدا عندما يبدأ موسم التدفئة في الخريف. ثم تنخفض مستويات التعبئة حتى الربيع. وفي أيام الشتاء الباردة تم تغطية ما يصل إلى 60% من استهلاك الغاز في ألمانيا من خلال مرافق التخزين المحلية في السنوات الأخيرة.