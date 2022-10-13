إبراهيم عيسى: المواطن الناضج هو الثروة الحقيقية للدولة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن الناضج هو الثروة الحقيقية للدولة.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "المواطن الناضج هو اللي بيمسك في بلده رغم إنه متسلف في عقله"، في إشارة إلى الفكر السلفي الذي يرى أنه منتشر في المجتمع.

وأشار إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية الذي استعرض أكثر عشر جنسيات تسافر إلى أوروبا بشكل غير شرعي، حيث يحتل في الصدارة خلال العام الجاري حتى اليوم تونس بواقع 12803 أفراد، تليها مصر بـ12206 أفراد.

ولفت إلى أن تونس من المنطقي أن تحتل الصدارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، بينما مصر من غير المنطقي أن تحتل الوصافة.

واعتبر عيسى، أن الرقم يعني أن هناك مشكلة قائمة بالفعل، مؤكدا أنه لا يمانع أن تكون مصر مُصدّرة للثروة البشرية، باعتبار أن المواطن ثروة، لكنه عارض فكرة أن تكون هذه المغادرة بشكل غير شرعي.

ونوه بأن مصر هي ثاني جنسية (أكثر انتشارا) من حيث الأطباء في بريطانيا بعد دولة الهند.



