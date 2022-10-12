الحكومة: لا قيود على نوع السيارة للاستفادة من الإعفاء من الجمارك للمصريين بالخارج



قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي قيود على نوع السيارة للاستفادة من قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المواطن المقيم بالخارج سيُعفى من جميع الضرائب والرسوم والجمارك من أي نوع، كان يُفترض أن يدفعها، موضحا أن بعض هذه الرسوم تتجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، لن يدفع منها شيئا.



وأوضح أن القيمة التي أعفي منها المواطن سيتم معادلتها بالعملة الأجنبية، ومن ثم تحويل تلك القيمة لحساب وزارة المالية، وترك هذا المبلغ لمدة خمس سنوات، وسيحصل على المبلغ من العملة الأجنبية لكن بسعر الصرف في الفترة التي يصرف فيها.



ولفت إلى أن التسهيل الأهم الذي يتم تقديمها في هذا الإطار هو عدم اشتراط أن يكون المالك الأول للسيارة، لا سيّما أن القانون الحالي يُحتم أن المصري الذي يستقدم سيارة من الخارج يكون المالك الأول لها، لكن القانون الجديد يتيح استقدام سيارة ليس هو المالك الأول لها شريطة ألا يزيد عمر تصنيعها عن ثلاث سنوات.



ونوه بأن المواطن يُمكنه استقدام سيارات أخرى لأفراد عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك الخاصة بكل سيارة على حدة، لكنه أوضح أن الشخص الواحد يمكنه استقدام سيارة واحدة باسمه.