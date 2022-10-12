الإفراج عن عادل شكل بعد قضاء فترة عقوبته بتهمة تعاطي المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفرجت السلطات المعنية مساء الثلاثاء عن عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، الشهير بـ"الزعامة" بعد قضائه فترة العقوبة المقضي بها عليه في اتهامه بتعاطي المخدرات.

وكان شكل قد ألقي القبض عليه في يناير الماضي، وفي يونيو الماضي صدر حكم قضائي بحبسه 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المخدرات.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم عادل شكل وتفيش ملحقات مسكن المتهم، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد قرصين من مادة الكلونازريبام المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي جهة التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم في يونيو الماضي.