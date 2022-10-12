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تراجعت الليرة التركية حيث مازال التداول في نطاق ضيق وسط تقلب الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتراجعت العملة بنسبة 0.1% ليبلغ سعر الدولار 15.5872 لليرة، حتى الساعة 0214 ظهرا في إسطنبول. ومن ناحية أخرى، تراجعت مبادلة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس إلى 763 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى في خلال أسبوع.

وارتفع الإنتاج الصناعي المعدل على الأساس الموسمي وعلى حسب التقويم بنسبة 2.4% على أساس شهري.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 8.95% على أساس سنوي في أغسطس.