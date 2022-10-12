أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا التي ظهرت في البلاد منذ الخامس من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة تسجيل 8 إصابات جديدة بالمرض ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26 حالة.

جاء ذلك في تقرير، اليوم الأربعاء، لوزارة الصحة لترصد الكوليرا في لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الحالات تتركز في الشمال البلاد وتحديدا في منطقة عكار، حيث ظهرت 11 حالة في الريحانية و7 في عرسال و2 في ببنين و2 في سعدين وحالة في الحويش وحالة في حلبا وحالة في المحمرة.

وظهرت أول إصابة بالكوليرا في لبنان يوم 5 أكتوبر الجاري لأول مرة في البلاد منذ عام 1993، فيما عقد رئيس الحكومة اجتماعين امس واليوم لبحث سبل مواجهة الوباء.