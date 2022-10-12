نشوب خلافات داخلية في البنك المركزي البولندي بسبب سياسة الأسعار

هدد محافظ بنك بولندا الوطني آدم جلابينسكي مع أربعة أعضاء من هيئة تحديد الأسعار التابعة للبنك باتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاثة أعضاء آخرين من نفس الهيئة بسبب تصريحاتهم الانتقادية في وسائل الإعلام.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوروبا أن لودويك كوتيكي وبرزيميسلاف ليتوينوك وجوانا تيروفيتش تحدثوت في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حول "أخطاء" مجلس السياسة النقدية التابع لبنك بولندا الوطني، وهو الهيئة المعنية بتحديد الأسعار، وسياستها لمعالجة التضخم المتفشي في بولندا، على حد قولهم.

وقال جلابينسكي وأربعة أعضاء آخرون في حزب الشعب التقدمي في بيان إنهم لا يقبلون تلك الاتهامات التي شكل انتهاكًا للقوانين التي تحكم عمل البنك الوطني البولندي، ويرون أنه من الضروري الإبلاغ عن "جريمة مشتبه بها" في تلك الحالة.

وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد أسماء أي شخصيات، إلا أن عدم توقيع الأعضاء الثلاثة المذكورين على البيان أوضح أنهم المعنيون.

يشار إلى أن عملة الزلوتي البولندي شهدت ضعفا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال الأيام الماضية في رد فعل فوري على أنباء الخلاف الناشئ داخل حزب الشعب التقدمي، إلا أنه عاد للانتعاش في نهاية اليوم.