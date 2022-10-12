أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاعتداء على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" دبره الساعون لقطع العلاقات بين أوروبا وروسيا والسيطرة على السوق.

وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في موسكو: "من الذي يقف وراء الأعمال التخريبية في "السيلين الشماليين"؟ من الواضح أنه أولئك الذين يسعون في النهاية إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويرغبون في تقويض الذات السياسية لأوروبا والقضاء عليها بشكل نهائي وإضعاف قدراتها الصناعية والسيطرة على السوق"، بحسب موقع "روسيا اليوم"الإخباري.

وأضاف أن الأعمال الإرهابية في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" نفذها أولئك الذين "قد تم القبض عليهم" بتهمة القيام بمثل هذه الأعمال، مضيفًا: "وبالطبع أولئك الذين – وهذا ما أشير إليه – يعدون قادرين على تنظيم مثل هذه التفجيرات وقد لجأوا إلى مثل هذه العمليات التخريبية، وتم القبض عليهم لكنهم ظلوا دون عقاب".