هناك العديد من الأمراض الجلدية المختلفة والمشاكل التي يمكن أن يكون لها تأثيرات قصيرة أو طويلة المدى، والزوائد الجلدية واحدة من هذه المشاكل، فأكثر من نصف الأفراد في العالم لديهم علامات جلدية، بحسب تقديرات الكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية، ما يجعلها مشكلة واسعة الانتشار.

وعلى الرغم من أن الزوائد الجلدية غير ضارة، إلا أنها قد تكون قبيحة المظهر، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يواجهونها يفضلون التخلص منهم.

وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول أسباب الزوائد الجلدية وطرق إزالتها، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

قال الدكتور سوناكشي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل في بنجالورو: "الزوائد الجلدية، هي زيادات صغيرة وناعمة بلون الجلد تظهر على الجسم، ويمكن أن يتراوح عرضها في الحجم واللون من بضعة مليمترات إلى خمسة سنتيمترات، وتوجد هذه الزوائد الجلدية عادةً على الرقبة أو تحت الثديين أو في منطقة الفخذ أو على الإبطين، ويمكن أن تنمو أيضًا على الجفون أو تحت ثنايا الأرداف، ولكن هناك عدد قليل من الأمراض الجلدية الأخرى مثل الشامات والثآليل التي يمكن أن تشبه الزوائد الجلدية".

* الفرق بين الثآليل والزوائد الجلدية

- تميل الثآليل إلى أن تكون خشنة مع سطح غير مستوٍ بينما الزوائد الجلدية تكون ناعمة وسلسة.

- غالبًا ما تكون الثآليل مسطحة أو مرتفعة قليلا، في حين أن الزوائد الجلدية تكون متعرجة وتتدلى من الجلد.

- تكون الثآليل سببًا في حدوث مجموعة من الأورام أكثر من الزوائد الجلدية، وهي غير معدية.

- غالبًا لا تسبب الزوائد الجلدية ألمًا أو تهيجًا، على عكس الثآليل.

* لماذا تحدث الزوائد الجلدية؟

تتكون الزوائد الجلدية من بروتين الكولاجين ومحاطة بأوعية دموية، وفي معظم الأحيان لا تسبب أي أعراض وتكون غير مؤلمة، ولكنهم يمكن أن ينزفوا ويصابوا بألم إذا احتكوا بالمجوهرات والملابس، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب لأنها هي المرحلة الأولى من الورم، ولكنها غير سرطانية.

* من تصيبه الزوائد الجلدية؟

- يمكن أن تظهر الزوائد الجلدية على كل من الذكور والإناث.

- عادة ما تؤثر على كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- تظهر عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

- قد تكون النساء الحوامل أيضًا أكثر عرضة لتطوير الزوائد الجلدية، وذلك بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات.

* فيما يلي خيارات علاج الزوائد الجلدية:

الزوائد الجلدية غير ضارة وأحيانًا تسقط من تلقاء نفسها، ولكن يمكن إزالتها بالطرق الطبية، وذلك مثل:

1. يمكن إزالة الزوائد الجلدية باستخدام تقنية الجراحة الباردة، وذلك عن طريق تجميد الجلد.

2. يمكن إزالة الزوائد الجلدية عن طريق الكي الكهربائي أو الكي الذي يستخدم الحرارة لحرق الأنسجة.

3. يمكن أيضًا إزالتها بقطعها بمشرط أو مقص.