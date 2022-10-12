 مدرب الأهلي السابق يوضح حقيقة معاناة بيرسي تاو من إصابة مزمنة - بوابة الشروق
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مدرب الأهلي السابق يوضح حقيقة معاناة بيرسي تاو من إصابة مزمنة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 9:08 م

حسم كابيلو رانجواجا، مدرب اللياقة البدنية السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشائعات التي تتحدث عن إصابة مزمنة يعاني منها جناح المارد الأحمر، بيرسي تاو.

وانتشرت الكثير من الأنباء حول إصابة مزمنة للاعب الجنوب إفريقي وهو ما يؤدي إلى غيابه عن الكثير من المباريات مع الأهلي سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

لم يخض تاو فترة الإعداد مع الأهلي للموسم الجديد تحت قيادة المدرب، مارسيل كولر، بسبب إصابة عضلية في الفخذ، لكنه عاد مؤخرًا للتدريب استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.


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