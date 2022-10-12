رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: لا داعي لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد.. وملتزمون بتوفير كراسات الشروط حتى غلق باب الحجز





قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٣" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ فتح باب الحجز، حيث بيعت ١٧٠ ألف كراسة شروط حتى الآن، كما سدد ٤٥ ألف مواطن مقدم جدية الحجز.

وأكدت عبد الحميد، أنه لا داعي مطلقًا لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على الكراسة، حيث إن التقديم مستمر حتى ٢٧ أكتوبر الجاري ولا توجد أفضلية لمن يحصل على كراسة الشروط مبكرًا عن غيره، كما أن الصندوق ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسات الشروط للمواطنين حتى غلق باب الحجز.

وشددت على ضرورة شراء المواطنين الراغبين في الحجز، الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، ثم ملء واستيفاء استمارة الحجز والإقرار، وتجهيز جميع الأوراق المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة، مع العلم أن شراء كراسة الشروط فقط دون إكمال باقي الخطوات لا يعني أن المواطن أكمل التسجيل للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٣" بمثابة شهادة ثقة منهم في مجهودات ووعود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق الصندوق وجميع العاملين به.

وأكدت أن الفرصة لاتزال قائمة للمواطنين كافة لاستيفاء أي من المُستندات المطلوبة، مع ضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، والحرص على كتابة البيانات الخاصة بالمواطن وعدم التلاعب بها.