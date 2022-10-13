حريق يلتهم سيارة محملة بالقطن في مركز أخميم بسوهاج

شهد شارع امتداد شارع أبو القاسم بمدينة أخميم في سوهاج، نشوب حريق بسيارة نقل محملة بالقطن، نتيجة اصطدامها بالأسلاك الكهربائية؛ مما أدى إلى احتراق حمولة السيارة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة محملة بالقطن، بناحية امتداد شارع أبو القاسم بدائرة المركز.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل أن تمتد للكتلة السكنية والمحلات التجارية المجاورة، دون حدوث خسائر في الأرواح.



وبالفحص تبين أنه أثناء مرور سيارة نقل محملة بالقطن اصطدمت بأسلاك الكهرباء؛ مما أدى إلى اشتعال النار بها.