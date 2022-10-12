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مصر
توقيع مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المحليات بين مصر وكوريا الجنوبية
نائبة تقترح تشكيل لجنة لدعم ومتابعة الاستثمار الأجنبي
طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن أزمة خريجي الحقوق بالتعليم المفتوح والالتحاق بنقابة المحامين
طلب إحاطة بالنواب بشأن أزمة مضارب الأرز.. وتحذير من ارتفاع الأسعار
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ألمانيا تراقب الوضع في خط أنابيب دروجبا بعد اكتشاف انخفاض في الضغط
قادة نداء أهل السودان يعلنون رفض التسوية السياسية الثنائية
بوتين: إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع فإن الغرب سيطبع النقود
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جيسوس يغيب عن مران أرسنال قبل مواجهة بودو جليمت بالدوري الأوروبي
دي ماريا مهدد بالغياب عن الأرجنتين في كأس العالم
ردا على ارتفاع تذكرة الأهلي عن الزمالك - تذكرتي: الأندية السبب
رأي
فن
أحمد صفوت: تأثرت بمدرسة يحيى الفخراني ونور الشريف.. والمشوار من أهم أعمالي
حوار| هالة خليل: لا أعتبر الفن رسالة وكتاباتي ليست نسوية.. وأعمل على «ليلة الحنة» حاليا
مايان السيد: متفائلة بتجربتي في فيلم هاشتاج جوزني
المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسة للجنة تحكيم القاهرة السينمائي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الفاو: بلدان نامية عدة تستفيد من مبادرة العمل يدا بيد
فوز ميناء الحمراء البترولي بجائزة أفضل ميناء تخصصي لعام 2022
0.7 % انخفاضا للبورصة اليوم
حوادث وقضايا
ضبط شخصين لتزويرهما محررات رسمية بالجيزة
ضبط 21 طن لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
إحباط محاولة عنصرين إجراميين لإعادة تدوير وتصنيع مخدري الفودو والإستروكس بالإسماعيلية
ضبط المتهم بالتعدي على خطيبته بآلة حادة داخل مركز تجميل في الغربية
تليفزيون
الجمعة 14 أكتوبر.. منى الشاذلي تحتفل بمئوية خالد محيي الدين
السبت.. عبد الرحيم كمال يتحدث عن الحشاشين وجزيرة غمام على cbc
غدا.. أنغام تحاور مدحت صالح على dmc