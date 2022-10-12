 أنور قرقاش: الرئيس محمد بن زايد وجد قناعة لدى بوتين بضرورة الحل السياسي لأزمة أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 4:31 م القاهرة القاهرة 24°