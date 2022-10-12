ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بتداول وترويج العقاقير والأدوية المخدرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 5 أشخاص لاتهماهم بتداول وترويج العقاقير والأدوية المخدرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنتشار الترويج لعقاقير وأدوية مخدرة "محظور تداولها إلا من خلال إحدى الشركات التى تملك حق إستيراد وتوزيع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتتبع مصادر تداول تلك الأدوية في عدد من محافظات الجمهورية لمعرفة كيفية تسربها من مخازن تلك الشركة وصولاً لتجار المواد المخدرة لبيعها، وتم إعداد عدة مأموريات بمحافظات ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية )، أسفرت جهودها عن ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة- وبحوزته (9280 قرصا لعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات.

كما تم بإرشاده ضبط شخصين، مقيمين بنطاق محافظتي "الجيزة – الدقهلية")، وبحوزتهما (5000 قرص من عقار طبي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، والمدرج بجدول المخدرات، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من سيدة، مقيمة بمحافظة الإسكندرية ولها محل إقامة آخر بمحافظة الغربية، وباستهدافها أمكن ضبطها وبحوزتها 500 ألف قرص لعدة أدوية مختلفة، 540 أمبول "أنسولين"، المستخدم لعلاج مرضى السكر، كارنيه مزور بإسم المتهمة يفيد عملها بإحدى الجامعات الحكومية، مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامي، هاتف محمول، سيارة تستخدم في نشاطها.

وبمناقشتها أقرت بتحصلها على المضبوطات من شخص، مقيم بالجيزة وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 7680 قرصا من عدة أدوية مختلفة- 175 أمبول "نالوفين " جميعها مدرجة بجدول المخدرات - كمية من الدفاتر لروشتات طبية منسوب صدورها للعديد من الأطباء والعيادات الطبية، وعملات "أجنبية، محلية") وبمناقشته أقر بتحصله على الأدوية المضبوطة من كل من مديرين بفرعي الشركة المشار إليها والتى لها حق استيراد وتوزيع تلك الأدوية بمحافظتي "القاهرة، الإسكندرية).

وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (دفاتر روشتات طبية خالية البيانات بأسماء أطباء مختلفة، 1000قرص لأدوية "ترامادول، تامول، ألترادول"، صور بطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفة تستخدم فى صرف الأدوية، مبلغ مالي، و60 روشتة طبية مرفق بها صور بطاقات رقم قومي "تم صرف أدوية مخدرة بموجبها " من ذات نوعية الدفاتر المضبوطة مع أحد المتهمين).

كما أكدت التحريات قيام الأخيرين بالتربح من أعمال وظيفتهما باعتبارهما مديرى فرع بالشركة المشار إليها، وبيع الأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة بالمخالفة لتعليمات الشركة جهة عملهما بسعر أزيد من سعرها الأصلي وحصولهما على الفارق وتسويتهما فواتير البيع لتلك الأودية لصيدليات وروشتات طبية وهمية "على خلاف الحقيقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.