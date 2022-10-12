تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا والتخلص من جثتها داخل جوال في منطقة أبو النمرس.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين أحمد الزارع، وخالد مصطفى، ياسر كمال الدين، وأمانة سر أحمد الهادي.

وكانت المحكمة قررت انتداب محاميا للمتهمة، بعدما تبين عدم توكيلها أي محاميا للدفاع عنها في الجلسة الماضية.

واعترفت المتهمة "ق . ح" أمام النيابة بأنها استدرجت الطفلة المجني عليها "رودينا . ه"، 3 سنوات، إلى منزلها واستولت منها على قرطها الذهبي، وخشية افتضاح أمرها اعتدت عليها بكتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها.

وأضافت المتهمة أنها وضعت جثة الطفلة داخل "جوال" ونقلتها لقطعة أرض فضاء بإحدى القرى المجاورة، مكان العثور عليها، باستخدام مركبة "توكتوك"، وأرشدت عن قرطها الذهبي الذي استولت عليه.

وتابعت المتهمة، أن هذه الواقعة ليست الأولى لها، وسبق أن سرقت قرط ذهبي من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن الواقعة، وتم بمعرفتها ضبط القرط الذهبي لهذه الواقعة.

وتمكنت القوات من ضبط سائق التوكتوك الذي نقل جثة الطفلة رودينا، وبمواجهته أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شخص، مقيم بدائرة المركز، يفيد بغياب كريمته 3 سنوات، وفى وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، واختفاء قرطها الذهبي.

وبتقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربه منزل، مقيمة بالعقار المواجه للمجنى عليها.