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الجزائر تشارك غدًا في أعمال المنتدى الدولي الخامس لأسبوع الطاقة الروسي

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:11 ص

يشارك وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، غدا، في أعمال المنتدى الدولي الخامس لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن عرقاب سيلتقي بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز.
يذكر أن هذا المنتدى الدولي هو حدث رفيع المستوى يتم تنظيمه منذ عام 2017 للمسؤولين عن الطاقة في العالم، ويجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة ديناميكية الطاقة العالمية، وكذلك لتسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة.

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