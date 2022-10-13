قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز "السايب" يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيها، وذلك حسب درجة الجودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن سعر الأرز المعبأ يتراوح بين 11.5 جنيها إلى 15 جنيها.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز كبير جدا، يتراوح بين ستة وسبعة ملايين أرز، ما يعني أنه من المفترض عدم حدوث مطلقا.

ونوه بأن هناك ثقافة شعبية خاطئة في التعامل مع الأزمة، حيث يتم الانجراف ورائها بشكل يؤدي إلى تفاقمها، مؤكدا أن السلعة متوفرة في السوق.

ولفت إلى أن المواطن يشتري الأرز بكميات كبيرة عندما يسمع بوجود أزمة، لكنه شدد على أن المسؤولية لا يتحملها وحده.

ورأى أن المزارع لم يساعد وزارة التموين (عبر التوريد)، مؤكدا أن الجميع ملقاة على عاتقه مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها لعبور الأزمة الراهنة.