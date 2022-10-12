السجن 8 سنوات لسياسي إيراني إصلاحي بتهمة الدعاية ضد النظام

صدر اليوم الثلاثاء حكم بالسجن ثماني سنوات ضد السياسي الإيراني الإصلاحي مصطفى تاج زاده الذي شغل منصب نائب وزير من قبل، بتهمة نشر دعاية مناهضة للنظام الإسلامي، حسبما أفاد محاميه.

وأوضح المحامي هوشانج بورباباي أن تاج زادة سيضطر إلى قضاء خمسة سنوات على الأقل من العقوبة.

وسعى تاج زاده /65 عاما/ إلى المنافسة في انتخابات الرئاسة العام الماضي، لكن تم رفض ترشحه بسبب انتقاداته للنظام الإيراني. وتم سجنه من قبل عدة مرات، من بينها مرة زعم فيها وجود تلاعب بالأصوات في انتخابات عام 2009، التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وظل تاج زاده حبيسا من عام 2009 حتى عام 2016.

ويعد تاج زاده أحد أشد منتقدي النظام الحكومي الحالي، رغم توليه مناصب في هذا النظام، كنائب لوزير الداخلية ومستشار للرئيس الأسبق محمد خاتمي.

ونقل تاج زاده في المستشفى لعدة أيام مؤخرا بسبب معاناته من مشاكل في القلب، لكنه أعيد إلى السجن على الفور بعد خروجه من المستشفى.