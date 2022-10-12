تقرير: رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يفوز بكفالة في قضية تمويل

أصدرت محكمة باكستانية أمرا بدفع رئيس الوزراء السابق عمران خان كفالة في دعوى رفعها ضده جهاز التحقيقات الفدرالية، الذي أراد التحقيق بشأن أموال واردة في حسابات حزبه "الإنصاف" من مؤسس مجموعة "أبراج" المنهارة رجل الأعمال عارف نقفي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن قناة "جيو" التليفزيونية، أن رئيس المحكمة العليا في إسلام أباد أطهر منة الله، أصدر أمر الكفالة الذي يمنع الشرطة من القبض على رئيس الوزراء السابق حتى 18 أكتوبر الجاري.

ونفى خان تلقي حزبه أموال أجنبية بطريقة غير قانونية.

ويواجه خان العديد من التحقيقات منذ إبعاده عن الحكم بموجب تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل الماضى.