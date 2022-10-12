أوكرانيا‭:‬ تحقيق روسيا في انفجار جسر القرم ‬هراء‭

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ندد مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بالغة بجسر يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم ووصفه بأنه "هراء".

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الأمن الأوكرانية بأنها وراء الانفجار، وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه اعتقل 5 روس و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن المتحدث باسم وزير الداخلية آندريه يوسوف قوله ردا على سؤال بشأن اتهامات موسكو "ما يقوم به جهاز الأمن الاتحادي ولجنة التحقيق برمته هراء".

ووصف يوسوف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولجنة التحقيق بأنهما "هياكل وهمية تخدم نظام بوتين، لذلك لن نعلق بالتأكيد على تصريحاتهما".