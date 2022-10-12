بوتين: إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع فإن الغرب سيطبع النقود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب سيطبع النقود، كما فعل في السنوات الماضية، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إذ صرح الرئيس الروسي بأنه "من الواضح كيف سيتم حل مشكلات الأسعار إذا ما ارتفعت، وقد مررنا بذلك فيما يتعلق بمجموعات السلع الأخرى، فهم يطبعون النقود فقط. هذا كل شيء"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا لبوتين، ففي العام الماضي وحده، نما المعروض النقدي في الاتحاد الأوروبي بنحو 1 تريليون دولار. إلا أن المشكلة هي أن أوروبا بهذه الأموال، شأنها في ذلك شأن ما فعلته مع السلع الأخرى، "ستنزع الغاز من السوق العالمية، وبالتالي سيتعين على بقية البلدان، ولا سيما البلدان النامية، أن تدفع مبالغ زائدة مقابل موارد الطاقة هذه".

ويقام أسبوع الطاقة الروسي في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر.