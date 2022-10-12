إزالة 89 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 5448 مترا في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف نور الدين أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً إزالة 89 حالة تعدي بمراكز دسوق وفوه والحامول، على مساحة 5448 متراً، منها تعديات على أملاك النيل، وأملاك الري والصرف، وأملاك الدولة، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، وحضور السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه، وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.