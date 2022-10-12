 الكاظمي وجوزاف عون يبحثان التعاون الأمني بين العراق ولبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي وجوزاف عون يبحثان التعاون الأمني بين العراق ولبنان

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 7:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 7:38 م

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء على أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين العراق ولبنان ما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي اجتمع اليوم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الذي يزور العراق حاليا، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها.

كما تم استعراض جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً وإنعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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