تآكل فائض الميزانية الروسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا



تراجع فائض ميزانية روسيا خلال أيلول/سبتمبر الماضي بأكثر من النصف مع فشل الإيرادات في تغطية الزيادة في النفقات الناجمة عن الحرب الدائرة والمكلفة في أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة المالية الروسية القول إن الفائض المالي تراجع إلى 55 مليار روبل (850 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 137 مليار روبل خلال أول 8 أشهر من العام .



واشتد الضغط على المالية العامة الروسية مع الدعم الحكومي للاقتصاد خلال فترة الركود التي حدثت في بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، وتخصيص المزيد من الأموال لتلبية الاحتياجات العسكرية خلال الأشهر الثمانية الماضية.



وزادت النفقات الروسية منذ بداية العام الحالي بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعادل ضعف معدل نمو الإيرادات.