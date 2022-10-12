 هبوط طائرة شحن من طراز بوينج بسلام في الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها - بوابة الشروق
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هبوط طائرة شحن من طراز بوينج بسلام في الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها

روما (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:04 ص
فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع اليوم الثلاثاء، في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.

وفقدت الطائرة من طراز بوينج 747 المعروفة باسم "دريمليفتر" إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة.

وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وأدى الحادث إلى ضجة في مجتمع الطيران. ووفقا لخدمة بيانات الطيران "فلايترادار 24"، تابع ما يربو على 11 ألف شخص بعد الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء بوقت قليل بيانات رحلة الطائرة على الهواء مباشرة. وتنقل الطائرة بشكل دوري قطع غيار طائرات بين مدينتي تارانتو وتشارلستون.

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