 إحالة 118 من العاملين بالمنشآت الصحية والحكومية بشبراخيت والدلنجات للتحقيق - بوابة الشروق
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إحالة 118 من العاملين بالمنشآت الصحية والحكومية بشبراخيت والدلنجات للتحقيق

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:04 م
أعلنت محافظة البحيرة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن جهودها لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 110 من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق؛ لتركهم العمل بدون سند قانوني، و8 من العاملين بالمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

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