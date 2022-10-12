قافلة طبية ومساعدات إنسانية من مؤسسة القبائل العربية لأهالي شمال سيناء

دعا الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جميع المؤسسات والهيئات إلى الدخول في كافة مجالات التنمية بشمال سيناء.

وأعلن شوشة، أثناء استقباله وفد مؤسسة القبائل العربية، والقافلة المرافقة لها، بحضور محمد حسن درغام مسئول اللجنة الاقتصادية بالمؤسسة ، والدكتور صلاح سلام أمين عام المؤسسة، والدكتور محمد الشربيني أستاذ الأورام بطب طنطا والمسئول عن القافلة الطبية، والدكتور محمد شعبان من مكتب الدكتور رئيس الوزراء، ودينا مصطفى أمينة المرأة بالمؤسسة، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات للمساهمة في التنمية بسيناء، خاصة بالشيخ زويد وغيرها من المناطق، حيث يتكلف حفر بئر المياه للزراعة حوالي 70 ألف جنيه على عمق من 60– 70 مترا فقط، ويكفى البئر الواحد لزراعة 20 فدانا.

وأشار محمد حسن درغام إلى تقديم 10 آلاف شجرة زيتون و4000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين، منوها بأن الهدف هو زراعة 100 مليون شجرة زيتون بشمال سيناء، حيث يتم البدء بزراعة 10 ملايين شجرة زيتون خلال عامين.

وأكد ضرورة عمل الدعاية اللازمة والترويج عالميا لزيت الزيتون الخاص بشمال سيناء، وأنه على جميع المؤسسات والجهات العمل على زراعة الزيتون والخوخ السيناوي، إلى جانب تشجيع زراعة الأعشاب والنباتات العطرية مثل المرمرية.

وأوضح الدكتور محمد شعبان أن القافلة وغيرها من المساعدات المقدمة من مؤسسة القبائل العربية هو بداية جهد المؤسسة في سيناء، وأن هناك وعد باستمرار جهودها في مجال خدمة وتنمية سيناء.

وأضاف الدكتور محمد الشربينى أستاذ الأورام بطب طنطا والمسئول عن القافلة الطبية المرافقة للوفد أن القافلة الطبية تحمل معها أدوية قيمتها 100 ألف جنيه؛ لتوزيعها مجانا على المرضى بعد إجراء الكشف عليهم.