رئيس لجنة نداء أهل السودان لـ«الشروق»: نرحب بأهل السودان من أقصى اليمين لأقصى اليسار

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قال رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة نداء أهل السودان، الدكتور هاشم الشيخ قريب الله، إن المبادرة أُطلقت لجميع أهل البلاد دون استثناء أو إقصاء.

وأضاف قريب الله، لـ"الشروق"، رداً على أنباء دعم التيار الإٍسلامي للمبادرة: "لقد دعونا جميع الفاعلين في المشهد السياسي السوداني ولم ندعو سوى حزب المؤتمر الوطني، باعتباره حزب محلول قانونياً، أما جميع أهل السودان من أقصى اليمين لأقصى اليسار مرحبا بهم".

يذكر أن مبادرة نداء أهل السودان عقدت مؤتمراً صحفياً للجنة السياسية العليا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السودانية، الخرطوم، لبحث تطورات الوضع السياسي الراهن.

وشارك في المؤتمر رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة نداء أهل السودان الدكتور هاشم الشيخ قريب الله، والناظر موسى هلال رئيس مجلس الصحوة، والدكتور بحر إدريس أبو قردة رئيس تحالف السودان – العدالة.