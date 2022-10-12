مسؤول روسي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان دفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الغرب أن يدرك أن استراتيجية القتال "حتى آخر أوكراني" لن تؤدي إلى أي شيء، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان دفع أوكرانيا "إلى الجحيم".

وقال فينيديكتوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إن المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في الربيع الماضي تم إفشالها "بأوامر مباشرة من واشنطن".

وأضاف أنه بمجرد أن يدرك الغرب أن استراتيجية القتال حتى آخر أوكراني لن تؤدي إلى أي شيء، فمن الممكن حينها التفكير في العودة إلى مبادراتنا (المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لروسيا)، مؤكدًا أن الأمريكيين والأوروبيين يواصلون بحماس دفع كييف إلى الجحيم.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.