تشارك مكتبة الإسكندرية بمعرض زايد للكتاب بدورته الثامنة، والتي تقام اليوم حتى 24 أكتوبر، وذلك في قلب مدينة زايد بجوار كلية الهندسة فرع زايد.

ويقام هذا الحدث الثقافي المهم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وضيف شرف هذه الدورة الجمهورية العربية السورية، من خلال اتحاد الناشرين السوريين، للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية، واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية المعرض.

وتعرض مكتبة الإسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض زايد للكتاب ومنها: كتاب "التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء" للباحث والمهندس المعماري أحمد الرودسلي.

ويتناول الكتاب عمارة الحمراء بغرناطة من منظور جديد يرتبط بالتصميم المحب للطبيعة التصميم البيوفيلي حيث يسعى المؤلف إلى إثبات أن عمارة الحمراء، والذي بدوره يُمكن أن يسمح بإحداث تأثير إيجابي على صحة الإنسان ورفاهيته.

ويُوضِّح الكتاب كيف يمكن تطبيق التصميم البيوفيلي من خلال مثال واقعي له أبعاد ثقافية وتاريخية فريدة، بالإضافة إلى الإشارة إلى التأثير المتوقع لعمارة الحمراء في صحة زوارها ورفاهيتهم، وبالتالي يمكن للمعماريين والمخططين الإفادة من هذا النموذج.

كما يتضمن المعرض كتاب "جميلات الفراعنة.. سرّ وسحر ملكات القلوب" تأليف الدكتور حسين عبد البصير، يلقي الكتاب الضوء على أهمية دور المرأة المصرية القديمة، وملكات مصر القديمة منذ أقدم العصور في مصر القديمة وإلى نهاية العصر البطلمي، في طبعة فخمة توضِّح عظمة دور المرأة في مصر القديمة، صاحبة الحضارة الخالدة على مرّ الأزمان.

كما تقدم المكتبة خلال المعرض كتاب "توت عنخ آمون.. فرعون المجد والخلود"، تأليف الدكتور حسين عبد البصير، ويلقي هذا الكتاب المصوَّر الضوء على الملك توت عنخ آمون، وحياته، وتاريخه، وأهم آثاره.

كما يتضمن المعرض العدد الخامس من مجلة "ذاكرة العرب"، وتتنوع موضوعات البحوث في هذا العدد لتشمل دراسات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، لباحثين متخصصين من المصريين والعرب والأجانب، عن مخطوطات الفروسية المملوكية في ضوء المخطوطات العربية، ومصادر تاريخ الفروسية في العصر المملوكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكتيكات الحصار في عصر دولة المماليك البحرية.

وجدير بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة "ذاكرة العرب"، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع.

فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة فى مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي.