المملكة المتحدة تنظم رحلات جوية لإخراج البريطانيين من الأراضي المحتلة

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نظمت المملكة المتحدة، رحلات طيران لإخراج البريطانيين من الأراضي المحتلة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان وزارة الخارجية، أنه من المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى تل أبيب اليوم الخميس، كما ستغادر رحلات أخرى خلال الأيام المقبلة، وفقا للوضع الأمني ​​على الأرض.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أرسلت أيضا إلى إسرائيل فريق انتشار سريع، لمساعدة الرعايا البريطانيين على الأرض.

وكانت حركة حماس شنت هجوما شاملا على إسرائيل يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وتم احتجاز نحو 150 شخصا كرهائن في قطاع غزة.

وبعد ذلك، أعلنت إسرائيل إغلاق قطاع غزة، مع ذلك أشار جيش الاحتلال إلى "تدمير حماس المعابر إلى المنطقة الساحلية" حسب زعمه.

كما ردت إسرائيل على هجوم حماس بقصف جوي عنيف على قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية، فإن هناك أكثر من 1200 شخص استشهدوا وأُصيب نحو 5800 آخرين.