وزارة العمل: شهادات إتمام تدريب مهني وهدايا للمتميزين بالدقهلية

اعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن حفل ختام الدورة التدريبية المجانية بقرية المحمودية مركز دكرنس، وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 42 متدربا ومتدربة، بأقسام التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين فى التدريب، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وأسرهم.



وأوضح حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية فى تقريرٍ للوزارة، دور وزارة العمل ومديرياتها، وأهمية التدريب من أجل التشغيل وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وكذلك أهمية التدريب لخوض سوق العمل لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، كما تتبني وزارة العمل فى هذا الشأن العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب مثل (مصر بكم أجمل - مصر أمانة بين ايديك.. وغيرها).



وأشار إلى الدور المنوط بالوزارة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج ، ودور مراكز التدريب والعربات المتنقلة في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، ودور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب.



وفى ختام الفعاليات جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، كما سلم مدير المديرية 5 ماكينات خياطة على 5 متدربات لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الإستفسارات والإجابة عليها.