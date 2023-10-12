قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة2024، إن الرئيس السيسي هو المرشح الأقوى ولديه خبراته الكبيرة، ولكن هذه المرحلة لها تحديات مختلفة عن الفترة الماضية، إلى جانب الحاجة لتكريس دائم للديمقراطية.

وذكر خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه لم يتعرض لأي تضيقات خلال التنسيق لخطوات ترشحه للانتخابات الرئاسية، وجمع التوكيلات والتزكيات، منوهًا بأن يعمل بشكل هادئ ودون تصادم؛ لأنه لا يجب أن تكون الانتخابات تصادمية ولكن تنافس في حب مصر.

وأشار إلى أن هناك مساحة من الديمقراطية لم تكون موجودة في الماضي، والتي من شأنها التشجيع على الدخول تلك التجربة والارتقاء بالحياة السياسية المصرية، واختيارات المصريين.

وعقب: «نحاول أن نكون منضبطين وملتزمين في حب الوطن وترشحنا هو حب في العطاء وليس حب في الشو ولسنا نحب الأضواء، يوم الجمعة عندما سأتقدم بأوراقي للترشح ستجدون أنني قدمت بعمل أشياء دون أضواء أو شو».