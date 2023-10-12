أسامة الغزالي حرب: نفوذ إسرائيل وتأثيرها في العالم كله المعضلة الأساسية بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إن الأحداث التي تشهدها غزة من أسوأ أوضاع القضية الفلسطينية، مضيفا أن ما يحدث في القطاع جريمة حرب حقيقية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن عملية طوفان الأقصى عمل عبقري من ناحية السلوك العسكري، لافتا إلى أن المقاومة صنعت غطاء جويا واخترقوا بسيارات دفع رباعي وطائرات شراعية.

ولفت إلى أن الهدف من هذه العملية، هو تذكير العالم كله بالقضية الفلسطينية، ومعاناة أهلها التي أهملت كثيرا، كما أن كافة وسائل الإعلام تتحدث عن القضية الفلسطينية والوصول إلى حل لما يحدث الآن، مشيدا بفكرة العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية التي وصفها بالعبقرية والذكية جدا.

وأشار إلى أن الظلم الكبير والتحيز الغربي الهائل لقوات الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، هو إحدى المشكلات الكبرى في هذه القضية والجميع يعلمها جيدا ولا بد من أخذها في الاعتبار، مشددا على أن إسرائيل بحكم أشياء كثيرة جدا لها نفوذها في العالم كله وبالتالي لهم تأثير كبير وصوتهم أعلى من العرب وذو كفاءة ومهارة أكثر.

وذكر أنه لا بد من مواجهة هذه المعضلة المتمثلة فيس سيطرة دولة إسرائيل على العالم كله، من خلال الحشد بشكل أكثر قوة وفاعلية وجدية من الجانب العربي على الصعيد الدولي.