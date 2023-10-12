شاركت منظمات وطنية وأحزاب، في مسيرة وطنية بتونس العاصمة، اليوم الخميس، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يواجه قصفا إسرائيليا منذ السبت الماضي، ردا على هجوم مفاجئ لحركة حماس استهدف مستوطنات إسرائيلية.

وانطلقت المسيرة التي يشارك فيها أيضا نقابيون ومحامون ونشطاء ومواطنون من أمام قصر العدالة (محكمة تونس) لتجوب عدة شوارع فيما احتشد لاحقا عدد كبير من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة رافعين الرايات الفلسطينية.

وتأتي المسيرة بعد يوم من إعلان لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل تقدمت به كتلة "الخط السيادي الوطني".